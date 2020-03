A KKW Beauty, marca de cosméticos de Kim Kardashian, deixou de enviar encomendas devido ao novo coronavírus. A empresa vai continuar a receber os pedidos, mas não vai poder enviar os mesmos nos próximos dias.

Uma informação que chegou através de um comunicado, que foi partilhado nas redes sociais. "Para a família KKW Beauty, devido às atuais preocupações de saúde na Califórnia, o nosso centro de atendimento está temporariamente fechado. Embora o nosso site permaneça disponível para aceitar pedidos, não conseguimos garantir as datas de entrega. O seu pedido irá receber prioridade máxima assim que retomarmos os envios", lê-se na nota.

Mas não ficam por aqui e dão ainda a oportunidade de cancelamento de encomendas feita até ao dia 16 de março, com "reembolso total". "Nos próximos dias, a equipa de atendimento entrará em contacto por e-mail com todos os clientes que fizeram pedidos até ao dia 16 de março. Caso tenham alguma dúvida, entrem em contacto com o atendimento ao cliente. Continuaremos a mantê-lo atualizado por e-mail ou no nosso Instagram, Twitter e Facebook", acrescentam.

