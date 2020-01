Foi no dia 21 de dezembro que Mara Prates foi mãe pela primeira vez, do pequeno Vicente. Pouco mais de um mês após o nascimento do menino, a atriz apresentou o filho no programa ‘Alô Portugal’, da SIC.

A presença de Mara serviu para falar, precisamente, desta nova fase: a maternidade. Aos apresentadores José Figueiras e Ana Marques, a atriz contou que o bebé é muito sossegado. “Hoje dormiu oito horas seguidas”, destacou.

No entanto, o parto e a gravidez não foram um mar de rosas. “Muitos vómitos, muito difícil, passei mal a gravidez toda. Depois o parto estava tudo encaminhado para um parto normal, fiz a dilatação completa, entrei em trabalho de parto, ele estava encaixado, tudo perfeito... e depois no período de expulsão tivemos uma hora e meia a tentar (foi muito duro). Acabamos por ter que passar para cesariana porque ele começou a entrar em falência porque não passava”, partilhou, revelando que o menino nasceu com 3,200kg.

Apesar deste momento menos bom, Mara vive dias muito felizes ao lado do bebé e não podia estar mais radiante com esta etapa da sua vida.

A conversa não ficou por aqui e Mara falou ainda do momento em que soube que estava grávida. Foi no primeiro dia das gravações da série ‘Golpe de Sorte’ - que também marcou o seu regresso à televisão, depois de ter estado afastada dos ecrãs – que a atriz decidiu fazer o teste de gravidez.

“Estava um bocadinho desconfiada, nós estávamos a tentar, e naquele dia decidi fazer o teste de gravidez”, recordou. “Não disse a ninguém. O meu marido só soube quatro ou cinco dias depois”, acrescentou, referindo que esperou para contar ao marido no dia em que este completou mais um ano de vida.

Entretanto, Mara já regressou aos trabalho. Aliás, 15 dias depois de ter sido mãe já estava de volta.

