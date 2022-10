Foi um sucesso absoluto a primeira edição do 'Cristina Talks', organizado por Cristina Ferreira. A apresentadora, que dá nome e voz ao evento, subiu a palco este sábado, 15 de outubro, em Gondomar, para partilhar de forma motivacional a sua experiência profissional.

A conferência arrancou de manhã, com enormes filas na zona exterior do Multiusos de Gondomar. E foi com lotação quase esgotada que a comunicadora da TVI subiu a palco, onde após uma entrada de estrela foi ovacionada pelo público.

Do 'Cristina Talks' fizeram parte outros nomes bem conhecidos da esfera pública, entre eles Fred Canto e Castro, Carolina Deslandes, Paulo Figueiredo e o jogador de futsal Ricardinho.

Veja as imagens na galeria.

