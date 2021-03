Manuela Couto inicia a semana de coração apertado. A mãe celebraria mais um aniversário esta segunda-feira, 15 de março, data que a atriz não deixou passar em branco.

De referir que este é o primeiro aniversário da mãe após a morte da mesma, no ano passado.

"MÃE. Todos os dias me espanto com a tua ausência. E todos os dias ocupas todos os espaços do meu coração! E hoje, no primeiro dia do teu aniversário sem ti, chego ainda mais depressa a todas as tuas palavras. Sempre contigo! 15-03- 1930", escreveu na legenda de uma fotografia da progenitora que partilhou na sua página de Instagram.

