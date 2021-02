Em casa de Manuela Couto viveu-se um dia especial esta quarta-feira, 17 de fevereiro. A triz celebrou o seu 57.º aniversário, tendo sido muito acarinhada.

No Instagram, a artista fez questão de agradecer todas as mensagens que recebeu ao longo do dia, que apesar de ter sido comemorado em pleno confinamento por causa da pandemia, não deixou de ser especial.

"Foi um dia tão bom... obrigada a todos! Meus amigos, meus amores! Os tempos estão difíceis, mas o amor cura tudo", escreveu na legenda de uma fotografia sua que publicou na rede social.

De referir que a data foi celebrada junto dos filhos, como a atriz mostrou aos seguidores, tendo publicado uma rara fotografia em que aparece com os mesmos.

