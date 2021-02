Manuela Couto surpreendeu os seus seguidores do Instagram na noite de quarta-feira ao partilhar uma rara fotografia onde posa ao lado dos seus dois filhos.

"Somos nós! São eles. As minhas luzes. As minhas âncoras. Os meus amores maiores. Tão grata, todos os dias", pode ler-se na legenda do registo.

A atriz é mãe dos jovens João Pedro Tenrinha, de 26 anos, e Manuel Tenrinha, de 21.

