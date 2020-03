Desde que foi pai há quase um ano que Manuel Melo tem partilhado nas redes sociais muitos dos momentos que passa com o menino.

O pequeno Martim 'derrete' o coração dos fãs do ator em várias imagens, o que voltou a acontecer esta quinta-feira.

Manuel Melo partilhou na sua página do Instagram um vídeo do menino onde este aparece a tentar dizer as primeiras palavras.

"'A dá' , 'olá'. Noites de línguas", escreveu o pai 'babado' na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

