Foi em março do ano passado que Manuel Melo foi pai pela primeira vez, do pequeno Martim. Desde então, o artista tem-se rendido à paternidade, fase que serviu de inspiração para a sua nova música.

A começar 2020, o ator e cantor decidiu que seria a altura perfeita para lançar o novo tema, uma música dedicada ao seu menino.

“É com muito prazer que partilho convosco o novo single ‘Quando Olhas P’ra Mim’. Uma vida nova nasceu, renasceu outras e tinha de por em letra este estado de alma. A música é o que mais me faz sentido, sempre fez e espero que nunca acabe este ‘namoro’, da mesma forma que me sinto ‘Quando Olhas P’ra Mim’. É também um pedaço de vida que tento ‘tatuar’ na história e memória deste novo ser que decidiu brindar-nos com tanta alegria. Este sou eu, a tentar equilibrar o que recebo dele, com o que consigo retribuir… Fico áquem, mas fico mais leve”, escreveu na legenda de uma imagem do filho que partilhou no Instagram.

A música ficou disponível no YouTube este domingo, dia 19 de janeiro, e o vídeo da mesma conta com imagens do artista, do filho e da companheira.

