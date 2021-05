Manuel Melo esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 20 de maio, onde falou de uma das fases mais desafiantes da sua vida, nomeadamente o tempo em que esteve afastado da televisão e em que foi obrigado a encontrar alternativas para a sua vida profissional.

"Quando saí da instituição fui ao primeiro trabalho que eu temia de medo e que não queria por causa do ego - que era vender produtos porta à porta. Estive três meses a vender fibra ótica porta à porta e as pessoas diziam: 'Você não fazia televisão, não era o girafa?'. 'Era e agora vendo televisão, conhece a fibra ótica?'. Isto sim, para mim foi uma grande vitória porque consegui ser o melhor 11.º vendedor do país", revela.

"Depois fui para uma rádio nas Caldas da Rainha, continuei a fazer dois anos de vida nessa rádio a vender publicidade e depois na emissão a vender personagens. Depois estive a fazer rádio, tive um programa chamado 'Cantinho da Girafa'", recorda, agradecendo pela oportunidade que recebeu na altura.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Marido de Goucha estreia-se como apresentador em novo programa