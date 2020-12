É já no dia 4 de janeiro que estreia uma série de novos programas na TVI, incluindo o de Manuel Luís Goucha, de nome 'Goucha'. Hoje, precisamente no dia do seu aniversário, a TVI partilhou um vídeo do apresentador onde este revela uma novidade relativa a este novo desafio.

"Vou revelar-lhe uma novidade acerca do meu programa. 'De Homem para Homem', conversa pura e dura, entre quem?", afirma.

Note-se que depois de mais de 30 anos nas manhãs e de uma década à frente do 'Você na TV', o comunicador passará para as tardes do canal.

