Manuel Luís Goucha viu as suas contas de redes sociais serem inundadas por milhares de mensagens de espetadores que assistiram, na tarde de quinta-feira, à entrevista que o apresentador fez a Bruno de Carvalho.

Entre os muitos comentários, o anfitrião do programa vespertino da TVI não deixou de reparar naqueles que o criticavam por ter escolhido entrevistar o antigo presidente do Sporting. Críticas às quais fez questão de responder em direto.

"Apenas gostaria aqui de referir aquelas pessoas que dizem que há pessoas mais interessantes para conversar, porque é que não converso com essas pessoas. Eu converso com todas as pessoas. E devo dizer-vos que, a partir do momento em que me predisponho a fazê-lo, são para mim interessantes, porque quero-as conhecer, porque quero aprender com elas alguma coisa", refere, garantindo que não faz nunca juízos de valor em relação aos seus convidados.

"E mais, seja carteiro, padeiro, arrumador, doutor, engenheiro, primeiro-ministro, ex-presidente de um clube de futebol ou mesmo ex-concorrente de um reality show… seja por 10, 20, 30, 40 minutos ou uma hora, quando estou à frente dessas pessoas elas são as mais importantes do meu universo. É assim que entendo este maravilhoso ofício de perguntar e tentar conhecer o outro", conclui, deixando assim o recado às vozes que o condenaram.

