Manuel Luís Goucha mostrou aos seguidores alguns momentos com o marido, Rui Oliveira, no monte alentejano.

"Cenas do monte", foi a legenda que o apresentador da TVI escreveu no vídeo onde podemos ouvir divertidas conversas do casal.

Além de falar da sua "fobia" de cobras, Goucha contou ainda que o marido saiu para fazer compras para o almoço e regressou "sete horas" depois, uma vez que é muito social. Veja o vídeo na galeria.

