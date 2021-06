Recentemente, Marco Paulo foi criticado pela postura no programa 'Alô Marco Paulo', da SIC, momento que foi agora recordado por Manuel Luís Goucha.

Quando estava junto do marido, Rui Oliveira, no programa 'Goucha', esta sexta-feira, 18 de junho, o apresentador da TVI perguntou-lhe como é que tinha sido recebido no mercado de Benfica.

"Houve uma senhora que disse: 'Gosto muito do seu programa'", realçou Goucha à conversa com o marido. "E este programa é o meu, quer queiras ou não", brincou de seguida Rui Oliveira.

"Onde é que isto já se viu? Agora já parecias o outro: o programa é meu, cala-te Manuel Luís", reagiu de seguida o apresentador, fazendo referência à intervenção de Marco Paulo para Ana Marques.

De referir que o marido de Goucha tem sido uma presença constante no programa às sextas, onde vai sempre para preparar uma refeição.

