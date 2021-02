No seu programa da tarde da TVI desta quinta-feira, dia 11, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com um casal, ambos coveiros de profissão. Foi neste contexto que o apresentador acabou por recordar uma conversa que teve com a mãe acerca da morte, mais precisamente sobre a cremação.

"A minha mãe tem 97 anos e hoje falava-me da cremação. Hoje liguei-lhe e perguntei-lhe:

- 'Então, como estás?'

- 'Não há meio de morrer'

- 'Mas queres morrer?'

- 'Não, mas quero ser cremada'.

Estava mal disposta porque comeu crepes, aletria e arroz", confidenciou o comunicador.

