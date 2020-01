Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para lançar um desafio aos fãs. O apresentador deu a conhecer uma fotografia do rosto de um dos convidados do 'Você na TV' de sexta-feira, mas trata-se de uma memória antiga pelo que a dúvida ficou no ar.

Na caixa de comentários os palpites variam entre David Antunes, Miguel Araújo e Diogo Branco.

Qual a sua 'aposta'?

Leia Também: Carolina Deslandes comparada a personagem de 'Harry Potter'