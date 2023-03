Manuel Luís Goucha manifestou a sua indignação perante um caso de uma professora que foi afastada das suas funções depois de ter exibido numa aula a estátua David de Miguel Ângelo. O apresentador lamentou a ignorância dos pais, que consideraram a imagem ofensiva.

"Numa escola da Flórida (EUA) uma professora foi afastada de funções por numa aula de arte renascentista ter mostrado o David de Miguel Ângelo e na sequência do protesto indignado de um encarregado de educação, que reduziu a obra à condição de pornográfica", contextualiza.

"Por certo não sabe aquele do que se trata, que a ignorância é demasiado atrevida e alastra os seus tentáculos que nem um polvo", considera.

"Já por mais de uma vez me quedei embasbacado a seus pés, na Galeria da Academia, em Florença, que é lá que está o original, esculpido num único bloco de mármore de Carrara, sentindo que se me acanham as palavras perante a vitalidade que da pedra emana e a perfeição de todos os detalhes. É algo de muito íntimo e profundo. Isto para além do testemunho que a obra nos presta como símbolo de justiça e da liberdade numa altura em que a república florentina se encontrava ameaçada. Há em David também essa simbologia política. Não se apouque o Belo, sempre superior. Já a ignorância é de condição ínfima e desprezível", completa.

