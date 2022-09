Estão de volta as receitas de fim de semana de Manuel Luís Goucha. Este domingo, 25 de setembro, o comunicador partilhou no Instagram um novo vídeo com o propósito de ensinar a fazer o seu "delicioso cheesecake".

O rosto das tardes da TVI alerta para o facto de a receita ser trabalhosa e demorada, uma vez que a sobremesa é feita no forno, mas garante que o esforço vale a pena.

Veja o vídeo abaixo e comece a semana a recriar a receita de Manuel Luís Goucha:

Leia Também: Ana Barbosa radiante com "resultado abismal" após cirurgia estética