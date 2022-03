A RTP (Rádio e Televisão de Portugal) celebra 65 anos desde que foi para o ar e Manuel Luís Goucha aproveitou a data para deixar um profundo agradecimento à estação que despertou a sua paixão pelo pequeno ecrã e onde deu os primeiros passos como apresentador.

O rosto da TVI assinalou a data com um vídeo publicado nas redes sociais do 'A Nossa Tarde', o formato das tardes do canal público.

"Foi ao ver a RTP, quando eu era catraio, foi ao ver os grandes comunicadores de então - Pedro Homem de Melo, Vitorino Nemésio, José Atalaya, João de Freitas Branco, entre tantos outros - que eu sempre soube o que queria para a minha vida, eu queria ser apresentador, queria estar dentro daquela caixa que me abria ao mundo", começou por dizer.

"Foi na RTP que eu nasci. Foi na RTP que eu pude concretizar o sonho de sempre. Foi na RTP que comecei a construir o profissional que hoje sou e, perdoem-me a imodéstia, do qual me orgulho. [...] Sou grato à RTP", acrescentou.

Manuel Luís Goucha, recorde-se, apresentava o programa 'Praça da Alegria' e em 2002 decidiu deixar a estação pública para se mudar para a TVI, onde permanece até hoje. Atualmente é anfitrião do programa das tardes do canal de Queluz.

