Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, apresentaram em direto esta sexta-feira, dia 11, o novo elemento da família.

Syrah é o nome do mais recente cão adotado pelo casal, que hoje esteve no programa 'Goucha' com o amigo Monty.

"O nosso mais novo, o Syrah. Já anda no monte com o Monty, o Poejo e a Azeitona", afiança o comunicador, que mais tarde apresentou o patudo também na rede social Instagram.

