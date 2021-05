Manuel Melo foi esta quinta-feira, dia 20, um dos convidados a marcar presença no programa 'Goucha'. O ator e músico abriu o livro da sua vida numa conversa intimista com Manuel Luís Goucha e no final acabou por ser surpreendido com uma ternurenta frase do apresentador.

"Sabes, eu nem sempre te entendi e cada vez gosto mais de ti", atirou Manuel Luís Goucha, deixando o seu convidado de sorriso no rosto.

Em resposta às carinhosas palavras do apresentador, Manuel Melo agradeceu o facto de Goucha nunca ter desistido de si.

"Eu não desisto das pessoas", reagiu, por fim, o rosto das tardes da TVI.

