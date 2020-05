Pedro Crispim foi convidado de Manuel Luís Goucha na manhã desta quinta-feira, dia 28, no programa 'Você na TV' para comentar os últimos acontecimentos na casa do 'Big Brother'. Com isto, começou por esclarecer a mais recente polémica em que se viu envolvido - relacionada com um comentário sobre a namorada de Pedro Soá, empresário expulso do reality show na passada terça-feira.

"Foi sobre um comentário que não fiz. Isto é um jogo, é entretenimento", começou por referir.

"O que eu disse foi: A namorada do Pedro é muito bonita, muito fotogénica. A Marta até disse que ela parecia uma modelo da Vogue. Eu disse que se calhar foi contratada para fazer um vídeo, sobre moda. Eu avalio os concorrentes, enquanto concorrentes. Não iria fazer esse tipo de observações sobre os familiares", sublinhou.

Manuel Luís Goucha logo demonstrou o seu apoio ao stylist, afirmando que "é um comentário demasiado vulgar para alguém como Pedro Crispim".

De modo a encerrar o assunto, o comentador mostrou-se sereno com a polémica e afirmou: "Tenho a minha consciência limpa".

