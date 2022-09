Meghan Markle abriu as portas da sua casa para dar uma entrevista à revista The Cut. Conforme descreveu a jornalista, Allison P. Davis, no artigo, a mesma foi recebida pelo príncipe Harry.

“O Harry estendeu-me mão, cumprimentou-me e deu-me as boas-vindas na sua casa. É muito bonita, disse-lhe”, descreve a repórter.

Entretanto, Harry respondeu: “Estamos a consertar tudo, os canos, é uma longa história”, confessou o príncipe, dando conta que a mansão em Montecito, que custou 11 milhões de dólares, continua em processo de renovação.

Uma das outras referências à propriedade foi relativa a duas palmeiras grandes que se encontram no jardim. “Uma das primeiras coisas que o meu marido viu quando entrei na casa foram estas duas palmeiras. 'Vês como é que estão ligadas na raiz? Ele respondeu, ‘meu amor, somos nós'", lembrou Meghan.