Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro, mais conhecido como Maniche, casou-se este fim de semana com a mulher da sua vida, Joana Carvalho. A novidade é anunciada nas redes sociais, onde o antigo jogador de futebol partilha as primeiras imagens da cerimónia.

As fotografias em questão mostram o vestido da noiva e o arrojado fato do noivo. Maniche, de 44 anos, escolheu casar-se de cor de rosa.

A festa decorreu na Quinta da Pacheca, em Lamego, e contou com a presença de familiares e amigos do casal.

Nas legenda das imagens, agora disponíveis na galeria, o antigo jogador faz uma bonita declaração de amor à esposa e lembra como os dois se conheceram.

"A primeira vez que te vi e ouvi a tua voz rouca aconteceu algo que despertou a minha curiosidade e me cativou. Eras linda, porém extremamente antipática, vestida num preto integral, pronta para um funeral em qualquer parte do mundo. Assumi uma postura de observador e sinceramente fiquei fascinado. A tua capacidade de argumentar, ou melhor, de descascar os outros era notável. Apercebi-me que tinha acabado de conhecer uma mulher única, destemida, autêntica e, sem dúvida, alguém que me pudesse desafiar e elevar", declara.

"Admiro a tua sede de aprender, essa inteligência cortante. Adoro o facto de seres um 'bicho livre' mesmo quando esticas ao limite o conceito de liberdade. És uma menina cheia de vida. És intensa de mais. Sorris para a tristeza, vês simplicidade na beleza. És complexa, sensível e profunda. És do tipo que não demonstra muito, mas sente mais do que deveria. Tens uma beleza diferente, única. Observas tudo com os olhos da alma. Quando choras é para renovar. Sabes que as tempestades são para fazer crescer. Vives à tua maneira e não precisas da opinião dos outros. Não abusem da paciência que tu não tens. És detalhista. És doce. És fria. Tens medo de perder. És verdadeira. És linda. És a minha Vida", termina.

Leia Também: Da decoração ao bolo: Inês Rochinha partilha novos detalhes do casamento