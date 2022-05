A youtuber Inês Rochinha casou-se na passada sexta-feira, 6 de maio, com Tomás Valbom e o enlace rapidamente conquistou atenções nas redes sociais, com várias figuras do digital a partilhar registos do grande dia.

No rescaldo da festa, a influencer regressou às redes sociais para agradecer o carinho dos internautas e dar a conhecer todos os detalhes que marcaram o 'conto de fadas'.

Inês elegeu um vestido da assinatura de Andreia Lobato, que foi personalizado com o tema das estrelas e do Universo, assim como os acessórios.

A cerimónia e o copo d'água aconteceram no Solar de Pancas, em Alenquer, que alinhou o romantismo ao estilo rústico.

Da decoração ao bolo, espreite todos os pormenores nas imagens da galeria.

