A youtuber Inês Rochinha casou-se esta quinta-feira, 5 de maio, com Tomás Valbom, com quem namora há vários anos.

A cerimónia aconteceu ao final da tarde e contou com vários rostos conhecidos do panorama digital, que não resistiram em ir partilhando alguns registos do momento.

Inês Rochinha deslumbrou com uma criação da designer Andreia Lobato. Espreite o vestido no vídeo da galeria.

