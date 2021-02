A 13 de fevereiro chega à RTP1 uma declaração de amor dos Açores. O comediante Luís Filipe Borges e o escritor Nuno Costa Santos desafiam-nos a conhecer as nove ilhas do arquipélago sem sair de casa.

Bem-vindos a 'Mal-Amanhados'. Luís Filipe Borges e Nuno Costa Santos partilham o sonho de mostrar ao mundo as tradições, os costumes, as curiosidades e o património do arquipélago dos Açores.

'Mal-Amanhados: Os Novos Corsários das Ilhas' traz-nos experiências preenchidas pela alma açoriana na companhia dos verdadeiros protagonistas da história: cada ilha e os seus habitantes. Um verdadeiro guia com o melhor para fazer, comer e descobrir nas nove ilhas pela voz de quem as conhece e, acima de tudo, as preserva.

Luís Filipe Borges e Nuno Costa Santos são, respetivamente, um terceirense e um micaelense, e regressam a casa para fazerem uma declaração de amor à sua terra e para nos mostrarem o que une verdadeiramente os açorianos.

Para Luís Filipe Borges este projeto "trata-se de um sonho alimentado por dois amigos desde que se conheceram nos corredores da faculdade. E é o culminar de três anos de trabalho, não poderia estar mais orgulhoso e feliz. Acredito que, dada a época incerta que atravessamos, esta aventura possa ser um humilde bálsamo, um farol de esperança, uma forma de viajarmos pelas ilhas desde o conforto de nossa casa".

Descubra o melhor dos Açores em 'Mal-Amanhados: Os Novos Corsários das Ilhas', a partir de 13 de fevereiro nas manhãs de sábado da RTP1.

