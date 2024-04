Depois de Sérgio, que abandonou o programa por "motivos profissionais" esta segunda-feira, dia 22 de abril, poderemos ter, muito em breve, uma nova desistência no 'Big Brother'.

Gil Teotónio voltou a mostrar-se insatisfeito com a sua experiência no programa e em lágrimas confessou a Inês que errou perguntas da prova Boomerang para permitir que fosse a colega a ser salva das nomeações, mantendo-o a si próprio em risco.

"Não me sinto bem aqui, não me identifico com estes temas, com a forma como se fala... Não quero estar associado a isto", justificou Gil, que está no jogo há pouco mais de uma semana.

"Tentei muito estar aqui dentro, mas também tentei muito sentir-me bem. Não vou deixar de me sentir bem para tentar estar num sítio onde claramente não pertenço. Já passei por isso antes", concluiu o concorrente.

Veja aqui este desabafo.