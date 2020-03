Kylie Jenner está a dar que falar com uma das suas mais recentes publicações no Instagram, mas não pelos motivos mais esperados. É que na conta da empresária do clã Kardashian está a decorrer um passatempo capaz de aliciar qualquer um.

Os prémios? 35 mil dólares - 31 mil euros, aproximadamente - e ainda uma coleção de carteiras da Gucci, também ela avaliada em milhares de euros.

Na publicação são partilhadas as regras, sendo que uma delas é escrever na caixa de comentários o que é que faria com o prémio.

E o leitor? Se ganhasse dividiria ou ficaria com tudo para si?

