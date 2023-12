Depois de terem regressado ao palco este ano, inicialmente apenas com um concerto marcado na Altice Arena e depois com outros espetáculos pelo país, os Excesso revelam agora que não vão ficar por aqui.

A banda está de volta à estrada para uma digressão em 2024, 'Excesso – Até Ao Fim', como acaba de anunciar. E há mais.

"Mais de 20 anos depois, 'Na Pressa de Ser Mais', disponível em todas as plataformas digitais, é a nova música da boysband portuguesa", revelam os Excesso numa nota enviada às redações.

O tema - composto por João Portugal - foi apresentado no concerto que marcou o regresso da banda em maio, na Altice Arena. "Foi, desde o primeiro minuto, aprovado pelo público que imediatamente começou a trautear o refrão", destacam.

"Foi extasiante! Diríamos mais, foi apoteótico! Sentir toda aquela vibração vinda das vozes das cerca de 14.000 pessoas presentes a cantarem uma música que tinha acabado de lhes ser apresentada demonstrou bem a 'sede' de nos ver e ouvir juntos dos que há 25 anos nos acompanhavam", diz a banda.

"Com uma mensagem de reflexão, permitindo a quem o oiça ponderar sobre a importância do 'outro' na vida de cada um de nós, este novo tema serve de chamada de atenção para que, num mundo dominado pelas novas tecnologias e ecrãs e onde o stress diário nos faz viver tudo muito rapidamente, não nos esqueçamos de nos preocupar, falar e estar com os outros, sem esperar nada em troca pois 'tudo na vida só tem sentido e valor quando estamos acompanhados das pessoas certas'", pode ainda ler-se no comunicado, que cita os artistas.

O novo single já tem também um videoclipe [que ficará disponível no final do dia], "onde Carlos Ribeiro, Duck, Gonzo, João Portugal e Melão reuniram os principais momentos do regresso da banda, o que sentiram em palco, a emoção de quem assiste aos espetáculos e a garra com que cantam as suas músicas".

"É importante que se perceba a essência, genuinidade e vontades das partes envolvidas neste amor e respeito que existe há tantos anos", clarificaram. "Esse amor e respeito fez-nos decidir continuar e fazer em 2024 uma tournée feita à imagem do que os Excesso são agora. Reinventados, bem preparados e, acima de tudo, unidos na música", anunciam.

"Tour nova, tempos novos, imagem nova… tudo isto requer temas novos. Estamos a preparar-nos! Com amor e respeito por todos os que nos permitiram voltar e ficar por mais algum tempo. Algo muito bonito está já a acontecer", completam.