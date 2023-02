A vantagem de se apostar na presença de cores neutras no roupeiro é que na hora de escolher os visuais é muito mais fácil a sua conjugação. A rainha Letizia realçou uma escolha certeira e muito clássica que nunca falha: a conjugação do preto e do branco.

Esta quinta-feira, 2 de fevereiro, a monarca espanhola esteve no evento 'Everyone Against Cancer' ('Todos contra o cancro') em Madrid, Espanha.

Para a ocasião, a monarca elegeu uma saia midi branca, combinada com um camisola básica, cinto e sapatos pretos.

A estreia foram os sapatos em pele da Massimo Dutti que estão à venda por 79.85 euros.

Veja o visual na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia recupera vestido viral (até Júlia Pinheiro tem um igual)