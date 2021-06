"Tenho comido menos e toda a gente dizia já aquele expressão: 'estás a ficar feia de magra'. Acho que isso não existe, nunca se é rico demais nem magro demais. Portanto, parem de me chatear". Foi com estas palavras que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', começou por abordar o tema.

"Mas não é por nada... Tenho treinado mais, não tenho aquela rotina de estar sempre com os miúdos, portanto, naquela semana em que não estou - já não gosto de cozinhar -, se não tenho ninguém que me obrigue a cozinhar, então é 'bar aberto', não faço nada", explicou no podcast 'Separados de Fresco'.

"Janto gelado, se for preciso. Acho que é por isso. Mas a tristeza - agora já não estou tão nessa fase -, as pessoas têm comportamentos alimentares muito motivados pelos sentimentos. Em mim não me dá para comer", acrescentou.

O mesmo não aconteceu no início da pandemia. "Comi, cozinhava imenso. Era o meu escape porque não tínhamos nada para fazer. Ganhei peso", partilhou.

