Mónica Sintra recebeu vários comentários negativos depois de ter publicado uma fotografia sua nas redes sociais, sobretudo no Facebook, e não ficou indiferente.

Em vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram, a cantora responde à letra. "As pessoas estão a reagir um bocadinho mal. Claro que quando colocamos fotografias não é para ser consensual. As pessoas não têm que gostar todas. E eu normalmente até coloco um gosto tanto nos comentários positivos como nos negativos, porque todos são válidos. O que é que me espanta aqui ainda mais - porque isto já não me deveria espantar - é a forma corrosiva como os comentários são feitos. E principalmente de mulheres", disse.

© Instagram_monicasintraoficial

© Instagram_monicasintraoficial

"Sim, meus amores, a idade passa por toda a gente, é inevitável. E depois se fazemos algum procedimento estético é porque tem a mania e faz. Eu particularmente faço quando me apetece. E se não fazemos é porque a idade nos destrói... Claro que sim, meus amores, é normal. Mas o que mais me chateia é isto vir de mulheres... Mais empatia", acrescentou.

Entre as mensagens que recebeu, houve também quem falasse da forma física da artista dizendo que estava "muito magra".

"Há lá uma senhora que diz que eu nunca mais me livrei da anorexia. Sim, é verdade. Quem tem distúrbios alimentares nunca mais se livra de distúrbios alimentares. Não é o caso agora, até estou acima do peso porque estive uma semana de férias. Mas obrigada pela preocupação", destacou.

© Instagram_monicasintraoficial

No entanto, Mónica Sintra realçou ainda na mesma rede social um comentário positivo. "Também há gente que compreende aqui que falo, que a idade passa e é a vida a acontecer", reagiu.

© Instagram_monicasintraoficial

