Mafalda Teixeira passou por um "susto de saúde" que a levou a uma operação em maio deste ano. Em entrevista a Júlia Pinheiro, esta quarta-feira, dia 9 de outubro, a atriz revelou que foi submetida a uma cirurgia nos ovários para que lhe fosse retirado um quisto que já tinha atingido os 8 centímetros.

"Sou muito rigorosa com certas coisas na minha saúde. O que não falha é a ginecologia - todos os anos - com as mamografias, citologias...", notou, afirmando que a prevenção é essencial no seu caso.

Mafalda revela que já tinha sido diagnosticada com endometriose, mas que, como não apresentava sintomas, não era motivo de grandes preocupações.

"Foi numa ecografia que foi detetado este mioma e quistos nos ovários", recorda.

A artista revela que o quisto acabou por evoluir até ser necessária a intervenção cirúrgica. "Fiquei um bocadinho abalada apesar de ser uma pessoa otimista", confessa, realçando que o que mais a assustou foi a anestesia geral.

"Havia a possiblidade de me removerem o útero", diz ainda, afirmando que tal não aconteceu e que, por isso, pode voltar a ser mãe, mesmo tal não estando nos seus planos.

"A recuperação foi um bocadinho mais difícil do que estava à espera, porque rebentou um vaso sanguíneo", diz por fim.

Veja a entrevista completa.

