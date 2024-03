Mafalda Sampaio revelou recentemente que vai ser mãe pela terceira vez e na noite desta quarta-feira mostrou como foi a reação dos dois filhos, Madalena e Francisco, ao saberem que vem aí mais um bebé.

"Esta foi a reação da Madalena e do Francisco ao bebé que aí vem!", começou por escrever Mafalda na legenda do vídeo, no qual a menina aparece muito contente e a saltar.

"A Madalena adorou a ideia, o Francisco ainda está a perceber o que é um bebé e o que raio faz dentro da minha barriga", acrescentou, num comentário divertido.

Veja o vídeo abaixo.

