Mafalda Sampaio quis surpreender a filha mais velha com uma viagem à Disneyland Paris. Depois de ter mostrado nas redes sociais o momento em que partilhou a novidade com Madalena, a influenciadora partilhou agora as imagens desta viagem.

"Últimas fotografias da Disney, prometo! Foi uma experiência inacreditável. Só sei que vamos voltar com o Francisco", escreveu Mafalda, referindo-se ao filho mais novo.

Nas imagens é possível perceber a felicidade de Madalena, de quatro anos, o que deixou os seguidores encantados. Veja as fotografias na galeria.

