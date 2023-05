Foi no dia 15 de abril que Gustavo Santos anunciou o nascimento do primeiro filho em comum com Mafalda Rodiles. O bebé António nasceu em casa e hoje a mamã decidiu responder à pergunta de uma seguidora sobre o pós-parto.

Esta terça-feira, dia 2 de maio, semanas após o nascimento do menino, Mafalda explicou que quando o parto é em casa nem sempre há necessidade de irem ao hospital.

"Uma das grandes vantagens do parto em casa é que, se estiver tudo bem, não é necessário ir ao hospital. O António só saiu de casa com 14 dias para ir à doutora Sara, a nossa querida pediatra. Quando nasceu foi avaliado pela parteira", explicou.



© Instagram_mafaldarodiles

De recordar Mafalda Rodiles é ainda mãe de Martim e Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é também pai de Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

Leia Também: A (surpreendente) foto de Mafalda Rodiles "55 minutos" antes de dar à luz