"Faltavam 55 minutos...": foi desta forma que Gustavo Santos começou por descrever uma fotografia que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram. A imagem retrata o nascimento de António, filho em comum do escritor e da atriz.

"Registei o momento por impulso. Nem ela sabia o que eu estava a fazer, nem eu me apercebi que ela estava a sorrir... em pleno trabalho de parto", lembra Gustavo, notando que neste momento a doula e a parteira estavam a caminho.

"Eu, sereno com a serenidade dela, mas desejoso de vencer a virgindade do momento. Ela, radiante, diante do milagre que antecipava de olhos fechados. E ele, no seu tempo, a preparar-se para a mais bela das viagens", diz ainda.

"Obrigado, Mafalda. Num ápice, tornaste realidade um dos grandes sonhos da minha vida enquanto pai", completou.

Comentando a partilha do companheiro, Mafalda aproveitou para responder à seguinte questão de um seguidor do Instagram: "Como descreverias as contrações do parto?"

"Olha, eu tive experiências muito diferentes. Na Mel foi muito tempo e muita dor. No Martim foi rápido e pouca dor. No António foi ainda mais rápido e com menos dor. As contrações são dores suportáveis, porque elas param no momento certo para poderes recuperar. Esta foto foi 55 minutos antes do António nascer", notou.



© Instagram - Gustavo Santos

