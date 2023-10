Mafalda Rodiles viveu uma situação que, tão cedo, não esquecerá. A atriz partilhou nas redes sociais que o cão da família, o pequeno Ozzy, havia desaparecido, mas pouco depois viu resolvida a situação.

Mafalda contou que uma hora após ter pedido ajuda, foi contactada com a notícia de que uma pessoa havia encontrado o patudo da família.

Nas redes sociais, a artista, de 40 anos, relatou o sucedido.

"O Ozzy voltou! Obrigada a este rede maravilhosa de pessoas que partilharam e me deram esperança durante esta noite em que não consegui dormir. Uma hora depois de ter postado recebi mensagens da Aneta e do João [seguidores] a dizer que o Luís tinha encontrado um cão em Alcainça e hoje de manhã conseguimos contato com o querido Luis e o Ozzy já está em casa, são e salvo! Mil vezes obrigada a todos", pode ler-se na partilha em causa.

