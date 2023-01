Mafalda Diamond esteve várias semanas fechada no interior da casa do 'Big Brother' e, também isso, contribuiu para os resultados negativos dos exames que fez no âmbito do curso Gestão de Empresas, que se encontra a tirar.

Nas redes sociais, a ex-concorrente do reality show da TVI confessou que chumbou a todas as disciplinas nos nos exames da época normal mas mostrou-se, ainda assim, confiante com o futuro.

"Já posso oficialmente fazer o balanço da época normal. Recebi hoje a última nota e… chumbei a tudo! Até àqueles a que achava que tinha passado, que me tinham corrido bem, chumbei", começou por dizer.

"Mas não faz mal, também não me adianta estar aqui a chorar sobre o leite derramado, salvo seja, porque agora já estou em época de recurso, já estive a estudar", acrescentou de seguida.

Por fim, Mafalda explicou que, caso não consiga ter notas positivas no recurso, terá de ficar "mais um ano e um semestre" na faculdade.

Ouça tudo no vídeo que deixámos na galeria.

