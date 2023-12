Mafalda Castro já começa a preparar a chegada do primeiro filho, fruto da relação amorosa quem mantém com Rui Simões, mas há um aspeto em particular que deverá ser adiado.

A apresentadora esteve a responder a questões deixadas pelos seguidores das redes sociais, sendo que uma dela abordava o nome do menino.

Mafalda, no entanto, confessou que o nome ainda não está escolhido e acrescentou: "Gostava de olhar para ele primeiro. Não lhe quero dar um nome sem olhar para ele, quero perceber que cara é que ele tem".

A apresentadora prometeu ainda contar mais detalhes sobre a gravidez no próximo episódio do podcast 'Baté Pé', que partilha com o companheiro Rui Simões.

Ouça na galeria estas declarações.

