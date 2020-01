Terminou este domingo mais uma temporada do 'The Voice' e a repórter Mafalda Castro não conteve a emoção com o final do projeto. Nas redes sociais assinalou a sua despedida com uma emotiva mensagem na qual expressa a imensa gratidão por fazer parte do talent show da RTP.

"Sempre achei que não ia conseguir enquadrar-me neste mundo. Mas descobri que consigo. Consigo enquadrar-me na magia que se faz no The Voice. E acho que quem vê o programa percebe que tudo o que é feito por lá é especial. É feito por pessoas, para pessoas. Isso é comunicação. É essa a missão", começou por referir.

A digital influencer dedicou ainda palavras de agradecimento a toda a equipa, aos mentores, ao público e em especial à dupla de apresentadores, Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

"A verdade é que toda a gente dá TUDO neste programa. Tenho mesmo sorte. Já a contar as horas para voltar à adrenalina do directo", rematou.

