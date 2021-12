Mafalda Castro será a próxima entrevistada do programa 'Conta-me', onde estará à conversa com Maria Cerqueira Gomes. Na conta oficial de Instagram da TVI foi partilhada uma promoção à conversa onde a apresentadora do 'Diário' do 'Big Brother' desabafa quanto a um assunto que a tira do sério.

"Já não aguentava, odiava aquela pergunta do 'estás grávida?'. Não, estou só com a barriga para a frente, estiquei a barriga. Às vezes estou mais a pensar naquilo que estou a dizer do que propriamente a encolher a barriga. Essas coisas magoam-me", notou.

Eis o vídeo:

