Foi no início do mês de abril que Hollywood chorou a morte do ator Logan Williams (rapaz à direita na foto acima), que morreu aos 16 anos de idade. Um mês depois da perda, a mãe do jovem resolveu agora revelar as causas da morte.

Marlyse Williams contou em entrevista ao The New York Post que Logan era viciado em drogas há três anos e foi uma overdose a tirar-lhe a vida.

Logan terá começado a fumar Cannabis aos 13 anos, passado depois a usar drogas mais pesadas.

Com a ajuda da mãe esteve em duas clínicas de reabilitação, mas os últimos dias da vida de Logan foram passados numa instituição.

