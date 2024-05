Este domingo, 5 de maio, celebra-se o Dia da Mãe. Várias figuras públicas fizeram questão de evidenciar a data através de ternurentas mensagens partilhadas nas redes sociais, quer dedicadas ao seu papel na maternidade, quer às próprias mães.

Exemplos não faltam.

Comecemos com o de Marco Horário que aproveitou a ocasião para elogiar a mulher, Sara Biscaia, com quem tem uma filha em comum, a pequena Maria Leonor.

"A Sara para além de ser inteligente bonita e dedicada, tem um instinto maternal enorme. A sua luz reflete-se na Maria Leonor e transforma-a no bebé mais feliz do mundo.

Hoje é o dia de todas as mães. Ser mãe hoje em dia também é ser mulher independente e forte, e com isso transmitir confiança, ambição e virtudes aos nossos filhos. A Sara sem dúvida será sempre a super mãe da Maria Leonor, mas também o reflexo da mulher que busca a sua realização pessoal e o seu crescimento como mulher.

Amo-te, Sara Faustino e a nossa Maria sabe bem a mãe que tem, já que passa os dias a sorrir desde que nasceu".

Seguiu-se Isabel Figueira, que dedicou a mensagem aos dois filhos: No Dia da Mãe celebro a bênção de ser mãe de dois tesouros que enchem a minha vida de alegria e amor incondicional.

Cada risada, cada abraço, cada momento compartilhado com os meus filhos é um presente precioso que guardo em meu coração. Ser mãe de dois é viver a multiplicidade do amor, é ter a oportunidade de crescer e aprender todos os dias. Que a nossa família continue sendo abençoada com amor, saúde e felicidade".

Mãe do pequeno Vasco, Sandra Silva referiu: "Vasco, o meu sonho tornado realidade. O mais importante da minha vida. Amo-te filho e apesar de não ter acordado colada a ti como queria, estou doida por te esborrachar hoje.

FELIZ DIA A TODAS AS MÃES. As de sangue, as de coração, as de colo vazio, as de esperança. E a todas as filhas e filhos que neste dia também estão com o coração mais apertado. Ser mãe é ser amor, mesmo que seja por uma vontade que ainda não se concretizou. Um abraço".

Rita Mendes também não esqueceu a data: "Sou rica. Milionária. 3 milhões de muitas bênçãos. Amor, sorte, carinho e coração cheio. Ser Mãe tem sido a mais bonita e desafiante caminhada da minha vida. Luz, Estrela e Sol da minha vida terrena. Gratidão por me terem escolhido e saberem no vosso âmago que em todas as histórias, dificuldades, inseguranças e até birras".

Ana Garcia Martins recorreu ao seu apurado sentido de humor: "Não sinto que seja a melhor mãe do mundo. Mentira, claro que sou. Incrível. Feliz Dia da Mãe para todas as mães tão incríveis como eu".

Bárbara Norton de Matos notou que realizou um sonho quando conseguiu ser mãe:

"Feliz dia a todas as mães e aos pais, tios, avós, familiares, educadores que são mães e que, todos os dias, tornam o nosso mundo melhor", notou a apresentadora Vanessa Oliveira.

"Ser MÃE É SER TUDO!", notou Bibá Pitta na legenda de um bonito vídeo.

Já Iolanda Laranjeiro deixou uma reflexão sobre a maternidade:

Iva Domingues, por seu turno, partilhou um bonito texto:

Daniel Oliveira homenageou Andreia Rodrigues, mãe das suas duas filhas.

Herman José publicou uma fotografia com a mãe, que carinhosamente apelidou de "estrepitosa":