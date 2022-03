Amy Davidson, a mãe de Pete Davidson, não só apoia totalmente o namoro do filho com Kim Kardashian como 'delira' com a ideia do casal vir a ter um filho em comum. Foi o que notou o Page Six através de uma publicação nas redes sociais.

"Ela vai estar grávida de um filho dele no final deste ano", comentou uma fã do casal numa foto de Kim e Pete a beijarem-se que se tornou viral na internet.

As palavras da internauta receberam a reação da mãe do comediante, que comentou "yayyy", mostrando o seu entusiasmo com a ideia.

Será que o casal quer dar esse passo?

