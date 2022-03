Kim Kardashian mantém uma relação com Pete Davidson e o casal está sob o olhar atento dos paparazzi.

Ainda este domingo, o casal foi 'apanhado' num momento mais íntimo. Kim foi fotografada a beijar apaixonadamente o comediante, no aeroporto Van Nuys, em Los Angeles.

Pete Davidson, de 28 anos, estava a conduzir o carro quando Kim Kardashian, de 41, se inclinou e deu um beijo ao namorado.

De acordo com o Page Six, a celebridade tinha acabado de desembarcar em Los Angeles no seu jato privado depois de ter feito uma rápida viagem a Miami.

As imagens deste momento estão também já a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

