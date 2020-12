As mães dos três finalistas do 'Big Brother - A Revolução' estiveram esta terça-feira na edição da tarde do programa 'Extra' para apelarem ao voto nos respetivos filhos: Jéssica Fernandes, Pedro e Zena.

A mãe de Zena acabou mesmo por ser uma das protagonistas desta emissão especial. Odile emocionou-se ao falar dos comentários negativos de que a filha é alvo nas redes sociais e mostrou-se com muito receio da reação da filha ao ler as críticas quando sair do jogo.

"O pouco que tenho visto é muito mau. São palavras muito chocantes. [...] Quando ela sair, vai ser chocante para ela. Vai ser um choque", afirma a mãe de Zena, sem conseguir conter as lágrimas.

Reveja aqui as imagens.

