Pete Davidson perdeu o pai a 11 de setembro de 2001. Scott Davidson tinha 33 anos e era bombeiro, pelo que foi destacado para socorrer após os ataques às Torres Gémeas, em Nova Iorque, um atentado que resultou na morte de quase três mil pessoas, uma das quais foi o próprio Scott.

A mãe do humorista, Amy Waters, usou as redes sociais para partilhar fotografias ao lado do marido, assinalando os 22 anos do ataque que viria a marcar um 'antes e depois' na história dos Estados Unidos.

"Os dias mais felizes da minha vida e eu não sabia Nunca esquecer e ser sempre grato", escreveu, na legenda das fotografias.

