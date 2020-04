O relacionamento entre a mãe de Neymar e o jogador Tiago Ramos continua a dar que falar. A mais recente polémica tem a ver como uma descoberta feita em relação ao atleta, depois de terem surgido notícias da imprensa quanto ao assunto. Conforme foi revelado, Tiago é bissexual, informação que levou a família de Nadine a pressioná-la para que esta colocasse um fim ao namoro.

Conforme avança o Extra, mesmo com todas as pressões, a mãe do jogador de futebol decidiu seguir em frente, sendo que agora o casal decidiu que se manterá mais discreto nas redes sociais quanto ao seu amor.

Aliás, a publicação conta que Tiago planeia mudar-se para a mansão de Neymar em breve, de forma a que possa viver com a companheira.

Leia Também: Mãe de Neymar assume relação com jovem de 22 anos. Jogador aprova