Donna Kelce, mãe de Travis Kelce, o novo namorado de Taylor Swift, reagiu às críticas de que a cantora tem vindo a ser alvo desde que o romance se tornou público.

No podcast 'Got It From My Momma', Donna chegou mesmo a recordar um dos êxitos da artista, 'Shake It Off', que esta lançou em 2014 em resposta aos 'haters'.

"É algo em que nunca pensei estar envolvida", referiu à conversa com Jennifer Vickery Smith, apresentadora do podcast.

"Posso contar-vos isto, disseram-me pessoalmente que a família Kelce tem feito mais pela divulgação do futebol americano do que se pagassem um milhão de dólares a uma empresa especializada", afirmou, referindo-se à atenção que a presença de Taylor nos jogos atrai.

"É bom para eles. Estão a ganhar por tabela", acrescentou, notando que "é muito fixe" ver uma jovem como a cantora tão interessada no desporto.

Recorde-se que o alegado relacionamento tornou-se público no mês passado.